Covid, Cina attacca gli Usa: “Terrorismo sull’origine del SARS-CoV-2”

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di "terrorismo" in merito all'origine del Covid-19, dopo le ultime richieste sull'avvio di nuove indagini. "Gli Stati Uniti sono impegnati nel terrorismo del rintracciamento dell'origine", ha commentato su Twitter la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, che è a capo del Dipartimento informazione, rinnovando l'invito agli Usa ad accettare l'ingresso degli esperti dell'Oms perché esaminino la situazione sul loro territorio. Il dibattito sul tema si è ravvivato negli ultimi giorni dopo che esperti scientifici e rappresentanti governativi di Stati Uniti, Unione Europea, Australia e Giappone si sono espressi a favore di una seconda fase di indagini guidate dall'Oms sull'origine del Covid-19 ( COVID: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE )

Pechino accusa l’Oms di “arroganza”

I commenti degli Usa che "stigmatizzano" l'origine del Covid-19, ha aggiunto ancora Hua, hanno ricevuto "forte opposizione dagli utenti globali di internet". E la richiesta di una seconda fase di indagini, già respinta da Pechino nei mesi scorsi, è stata adesso criticata accusando l'Oms di "arroganza". La Cina, infatti, ha attaccato il Segretariato dell'agenzia dell'Onu sulla sanità, colpevole di aver proposto unilateralmente "uno studio sulle origini di seconda fase del coronavirus e un suo piano di lavoro", che è solo per discussioni tra gli Stati membri ed è soggetto a modifiche. "Il Segretariato ha la responsabilità di facilitare la piena consultazione e l'accordo tra gli Stati membri, e non ha il diritto di prendere decisioni da solo", ha obiettato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in merito al rifiuto di Pechino sul programma d'azione dell'Oms.