Migranti, naufragio al largo della Libia: almeno 57 morti

Le possibili cause

leggi anche

Migranti, 66 sbarcati ad Augusta: arrestati due scafisti

Non ci sono informazioni precise sulle cause del naufragio, avvenuto a oltre 100 chilometri a est dalla capitale Tripoli. La tragedia è probabilmente dovuta alle onde e al tentativo di evitare il controllo delle navi dislocate nell'area. Come sottolineano gli esperti, i migranti accettano condizioni al limite dell'impossibile non solo per arrivare in Europa, ma anche per evitare di essere intercettati e riportati in Libia, dove - denuncia l'Oim - chi torna è soggetto "a detenzioni arbitrarie, estorsioni, sparizioni e atti di tortura".