Migranti, 66 sbarcati ad Augusta: arrestati due scafisti

Si tratta di un uomo di 34 anni e un 42enne: sono finiti in manette per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Ad Augusta, in provincia di Siracusa, sono sbarcati 66 migrati approdati. Non solo. Due scafisti sono stati arrestati. Si tratta di un uomo di 34 anni, originario della Moldavia, e un 42enne, originario del Kirghizistan, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Gli altri sbarchi

Tra migranti giunti ieri, una donna e due minori hanno dichiarato nazionalità iraniana e irachena. Erano stati intercettati, alle ore 21.50 del 22 luglio, da unità navali della capitaneria di porto e dalla guardia di finanza, a 22 miglia dalla costa di Marzamemi, e accompagnati nel porto commerciale di Augusta.