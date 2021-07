Green pass Francia, da Senato ok estensione con modifiche

La Camera alta francese ha approvato il testo per l’estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari con 199 voti contro 123, apportando una serie di modifiche. Nel pomeriggio i parlamentari cercheranno di concordare un testo di compromesso in una commissione mista. Proteste nel Paese "contro la dittatura sanitaria" Condividi:

Il Senato francese, controllato dall'opposizione di destra, ha approvato nella notte il disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari nel Paese, con una serie di modifiche importanti rispetto al testo approvato dall'Assemblea nazionale. Ora i parlamentari, dalle 15, cercheranno di concordare un testo di compromesso in una commissione mista: si potrebbe arrivare all'adozione definitiva del progetto normativo già in serata, se deputati e senatori troveranno un accordo, ma non è escluso un prolungamento del dibattito (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Il Senato francese ha apportato delle modifiche leggi anche Covid Francia, impennata casi: obbligo green pass per cinema e musei La Camera alta francese ha approvato il testo con 199 voti contro 123, apportando una serie di modifiche tra cui l'esenzione del pass per i minori o nelle terrazze. Il governo di Emmanuel Macron spera quindi in un accordo dei parlamentari entro oggi, per evitare un nuovo passaggio parlamentare e per concludere un dibattito che ha provocato forti tensioni nel Paese. Ieri, in tutta la Francia, oltre 160mila persone sono scese in piazza per manifestare "per la libertà" e "contro la dittatura sanitaria", con alcuni incidenti registrati a Parigi.

Cosa prevede l’estensione del pass leggi anche Variante Delta avanza in Europa. In Francia 96% positivi non vaccinato Una volta adottato, comunque, il testo dovrà ancora passare il filtro del Consiglio costituzionale prima di essere promulgato. Si tratta di un passo in più che lo stesso primo ministro Jean Castex ha scelto di fare per evitare accuse di violazione delle libertà civili. Oltre all'obbligo di vaccinazione per badanti, pompieri o professionisti che lavorano con gli anziani, il progetto di legge prevede un'estensione del pass sanitario (vaccinazione completa, test recente negativo o certificato di guarigione) all'inizio di agosto per caffè, ristoranti, fiere e mostre, aerei, treni e autobus a lunga distanza, e stabilimenti medici. La maggioranza del Senato ha rivisto il sistema per renderlo “più chiaro” e “più rispettoso dei diritti umani e delle libertà”. In particolare, ha subordinato la proroga del pass al ripristino dello stato di emergenza sanitaria, fino al 31 ottobre, e ha previsto alcune esenzioni (anche per i centri commerciali).