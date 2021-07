Il principe George compie 8 anni, la foto scattata da mamma Kate

L'omaggio al bisnonno Filippo

La foto è stata scattata ad Anmer Hall, la tenuta nel Norfolk dove i Cambridge trascorrono la maggior parte delle loro giornate lontane da Londra, e ritrae un bambino sorridente, la cui somiglianza con il papà William è sempre più marcata. L’immagine nasconde un tenero ricordo del bisnonno, il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. Nella foto Baby George indossa una maglietta a righe blu e arancioni e pantaloncini blu ed è seduto sul cofano di un Land Rover Defender, simbolo del Duca di Edimburgo. Il principe Filippo era conosciuto come un vero e proprio fan del suo fuoristrada che è stato appositamente convertito in carro funebre in occasione del suo funerale.