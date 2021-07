Europei 2020, la delusione del principe William, Kate e George

Un epilogo che "spezza il cuore". Così il principe William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell'Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l'Italia (LIVEBLOG). All'evento era in tribuna con la consorte Kate e il primogenito George, divenuto simbolo di delusione con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo. "Abbiamo il cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi di ciò che avete fatto" twitta il duca di Cambridge direttamente alla squadra del Ct inglese Gareth Southgate, aggiungendo anche le sue congratulazioni agli Azzurri per la vittoria ai rigori.