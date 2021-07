"Attivisti e reporter spiati dai governi autoritari": l'indagine

I telefoni sarebbero stati spiati con il software Pegasus dell'israeliana NSO Group. Dall'inchiesta emergerebbe che la tecnologia sarebbe stata usata anche dal governo ungherese di Victor Orbán nell'ambito della sua guerra ai media. Inoltre, vi avrebbero fatto ricorso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Fra i numeri identificati, ci sarebbero persino quelli di diversi capi di Stato e premier Condividi:

Giornalisti, attivisti dei diritti umani e manager nel mondo sarebbero finiti nel mirino di governi autoritari, che avrebbero usato il software Pegasus - dell'israeliana NSO Group - per spiare illegalmente i loro cellulari. A sostenerlo è un'indagine condotta da 17 testate internazionali, fra cui il Washington Post e il Guardian.

Una tecnologia "usata anche da Orbán" approfondimento Cyberattacchi, in Italia sotto attacco 24% delle strutture sanitarie Dall'indagine emergerebbe che la tecnologia sarebbe stata usata anche dal governo ungherese di Victor Orbán nell'ambito della sua guerra ai media. Ma lo staff del presidente ha replicato secco al Washington Post: "In Ungheria gli organi statali autorizzati all'uso di strumenti sotto copertura sono monitorati regolarmente dalle istituzioni governative e non governative. Avete fatto la stessa domanda ai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Germania o della Francia?". Secondo le 17 testate internazionali, a Pegasus avrebbero fatto ricorso anche l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per accedere illegalmente nei cellulari di alcune persone vicine al giornalista ucciso Jamal Khashoggi.

Cos'è il software Pegasus leggi anche Attacchi hacker, le sfide dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Il software, nato per consentire ai governi di seguire terroristi e criminali, è un malware che infetta gli iPhone e gli smartphone Android, e permette a chi lo usa di estrarre messaggi, foto, email e anche per attivare segretamente il microfono del dispositivo. La lista dei numeri di telefono segnalati dall'inchiesta su Pegasus ne include più di 50mila, concentrati in Paesi rinomati per la sorveglianza dei loro cittadini e clienti di NSO Group. La lista non identifica chi ha deciso l'inserimento dei numeri di telefono o il perché. E non è chiaro neanche quanti siano stati i cellulari presi di mira o spiati.

I numeri spiati approfondimento Cyber minacce, nel mondo attacchi sempre più sofisticati Fra i numeri identificati finora dall'inchiesta, ci sarebbero persino quelli di diversi capi di Stato e premier. E anche quelli di giornalisti: nell'elenco, datato 2016, ci sono reporter di varie testate fra le quali Cnn, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Voice of America e Al Jazeera. L'analisi dell'elenco mette in evidenza che il cliente di NSO che avrebbe selezionato il maggior numero di numeri di telefono è il Messico, con oltre 15mila. Il Marocco e gli Emirati Arabi Uniti ne avrebbero selezionati più di 10mila. I numeri selezionati sono stati rintracciati in oltre 45 Paesi, in quattro continenti. Nell'inchiesta, inoltre, si legge che più di 10mila numeri in Paesi europei sarebbero stati selezionati dai clienti di NSO.