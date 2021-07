7/16 ©Getty

Dal 1995 al 2017, alluvioni, tempeste, siccità e terremoti hanno causato in Europa quasi 77 miliardi di euro di danni, di cui 43,5 miliardi direttamente collegabili ai disastri naturali e 33,4 miliardi derivanti dai legami economici con le aree colpite da calamità naturali. Lo rileva il progetto di ricerca Titan, realizzato dal programma europeo Espon, specializzato in analisi delle politiche regionali (Nella foto le conseguenze del maltempo a Durbuy, in Belgio)