4/11 ©Ansa

In Grecia, al momento risultano in quarantena 120 italiani, tra positivi e contatti stretti con un caso Covid: sono tutti turisti che si trovano per lo più sulle isole di Ios, Corfù e Mikonos. Un gruppo di 15 giovani di Pescara è bloccato in hotel sull'isola di Corfù, in Grecia, dopo che sei di loro sono risultati positivi al Covid-19. I ragazzi, dopo aver effettuato il test, sono stati visitati in ospedale e mandati in un Covid Hotel. Oltre ai sei positivi, nello stesso hotel sono alloggiati anche altri 8 giovani parte della stessa comitiva, in quarantena