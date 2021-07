Lufthansa cancella il saluto "signore e signori": non è inclusivo

La classica formula di saluto verrà usata con espressioni più neutre, che saranno decise dal capo cabina. La nuova impostazione è in linea con il dibattito in corso anche in Germania per adeguare la lingua al rispetto delle minoranze e delle differenze di genere Condividi:

La compagnia aerea Lufthansa non userà più la formula "Sehr geehrte Damen und Herren", (in italiano "Gentili signore e signori") per salutare i passeggeri a bordo. Addio anche al classico "Ladies and gentlemen" della versione inglese. Al suo posto verranno utilizzate formule considerate più inclusive e neutre (come un semplice “Buongiorno" o "Buonasera") che saranno decise dal capo cabina. Il veto varrà anche per le filiali Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels Airlines. A rendere nota la svolta della compagnia di bandiera tedesca la Bild. "Per noi è importante tenere in considerazione tutti al momento del saluto", ha confermato un portavoce della compagnia aerea.

Il dibattito sull'evoluzione della lingua in Germania approfondimento Ddl Zan e legge contro l'omotransfobia: come funziona all'estero La nuova impostazione è in linea con il dibattito in corso anche in Germania per adeguare la lingua al rispetto delle minoranze e delle differenze di genere. Il Paese dibatte, ad esempio, da un paio di anni sulla cosiddetta Gendersternchen, l'asterisco che si inserisce fra i generi senza scegliere il maschile o il femmiline: una sperimentazione che sta prendendo piede, diventando abitudine sempre più diffusa, anche se non ancora accolta nel sistema di scrittura ufficiale. Esiste anche un verbo per descrivere quest'attenzione ortografica: 'gendern', appunto, dalla parola che in tedesco si usa per 'genere'. E la stellina - che nel parlato si traduce in una pausa pronunciata fra la desinenza del genere maschile e femminile - spopola nei media, nei testi e anche in molti luoghi istituzionali.