Francia, militare fa proposta di matrimonio alla parata del 14 luglio

Quale cornice più romantica degli Champs-Elysées parigini per fare una proposta di matrimonio? Certo, il contesto in questo caso era insolito: un giovane militare ha scelto la parata per la festa nazionale francese del 14 luglio per inginocchiarsi in divisa e chiedere la mano alla fidanzata. Un momento immortalato dai presenti e subito pubblicato sull'account Twitter dell'Esercito.

Il video della proposta di matrimonio

Per chi non ama la suspense, scriviamo come è andata a finire: lei ha detto "Sì", o meglio, "Oui". Così i due si sono baciati tra gli applausi dei presenti, tra i colleghi militari e gli spettatori riuniti nella Capitale per la tradizionale sfilata (LE FOTO DELLA GIORNATA).