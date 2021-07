4/7 ©Getty

Nella foto, il presidente Emmanuel Macron con il generale Francois Lecointre, durante il saluto alle truppe prima dell'inizio della sfilata. Macron ieri ha varato nuove misure per far fronte all'aumento dei contagi trainato dalla variante Delta. Si dovrà mostrare un certificato di negatività al test o di completamento del ciclo vaccinale anche per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, ma anche mezzi pubblici come aerei e treni a lunga percorrenza. Arriva anche l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario da settembre