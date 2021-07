Iraq, incendio in ospedale Covid di Nassiriya: più di 60 morti

Si tratta del secondo episodio del genere accaduto nel Paese in pochi mesi. Ad aprile più di 80 persone erano morte nell'incendio di un ospedale di Baghdad. Centinaia di persone sono scese in strada a Nassiriya, per protestare dopo la tragedia

Circa 60 persone sono morte, ieri sera, in Iraq, nel rogo divampato in un ospedale Covid di Nassiriya. Si tratta del secondo episodio del genere accaduto nel Paese in pochi mesi. Ad aprile più di 80 persone erano morte nell'incendio di un ospedale di Baghdad. Questa mattina centinaia di persone sono scese in strada a Nassiriya, per protestare dopo la tragedia. Alcuni manifestanti hanno eretto posti di blocco nei pressi di quel che rimane dell'ospedale Hussein, distrutto dalle fiamme.