Iraq, incendio in ospedale con pazienti Covid: almeno 23 morti. VIDEO

Le fiamme sono divampate in un'unità di terapia intensiva dove erano ricoverate persone positive al coronavirus. Secondo fonti mediche, l'incendio sarebbe stato causato da una "violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno". La struttura non disponeva di un sistema antincendio. Oltre alle vittime, anche circa 50 feriti

Almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte, in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti con Covid-19, a Baghdad, in Iraq. L'esplosione, come scrive Afp che cita fonti mediche, è stata causata da una "violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno".