Cuba, migliaia in piazza contro il governo. FOTO

Migliaia di persone sono scese in piazza nelle scorse ore a Cuba, in quella che è stata definita la più grande protesta di massa mai vista sull'isola negli ultimi 30 anni. Nel mirino ci sono il presidente della Repubblica Miguel Díaz-Canel, la dittatura comunista e una situazione economica che continua a peggiorare, stretta nella morsa delle sanzioni Usa. Si sono registrati scontri con le forze dell’ordine e con i supporter del governo, scesi in strada per contro-manifestare. Migliaia le persone in piazza anche in altre città del mondo, in segno di solidarietà

Le proteste a Cuba