Cuba, Raúl Castro si dimette da segretario del Partito comunista

Un partito più giovane

approfondimento

Castro ha dato l’annuncio il 17 aprile, nella prima giornata dell’ottavo congresso del Partito comunista cubano a L'Avana, e si è detto felice "di consegnare la direzione del Paese a un gruppo di persone preparate e impegnate con l'etica, i valori della cultura e la Nazione". La nomina di Díaz-Canel rappresenta la fine della successione dinastica dei Castro, che arriva con nuove regole nel partito nel segno del ringiovanimento, in un momento di grave crisi segnata dalla pandemia e dall'embargo degli Stati Uniti. Da ora in poi per entrare a far parte del Comitato centrale del partito non si potrà avere meno di 60 anni e non più di 70 per occupare ruoli dirigenziali. Díaz-Canel rientra in questa nuova linea: compirà 61 anni il 20 aprile, il giorno dopo la fine del congresso che lo proclamerà nuovo segretario del partito.