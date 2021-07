Tempesta Elsa, forti piogge su New York: danni e strade allagate

Il maltempo ha colpito la Grande Mela, acqua e fango hanno bloccato le strade e le auto. Le autorità hanno diramato a tutti i newyorkesi l'invito a non uscire. Interessati anche i collegamenti verso il New Jersey

La tempesta Elsa non ha risparmiato neanche New York . Le piogge torrenziali hanno colpito la Grande Mela, allagando le strade e bloccando le auto. Le autorità hanno diramato a tutti i newyorkesi l'invito a non uscire.

Allagate le vie di collegamento verso New Jersey

Dopo aver sferzato il sud della Florida, la tempesta tropicale Elsa ha fatto sentire la sua forza anche su New York, interessando in particolare il Bronx insieme con altre zone della città. La Polizia ha chiesto ai cittadini di non creare problemi ai soccorsi, restando a casa. Le strade di collegamento verso il New Jersey sono state allagate da fango e fiumi di acqua, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per aiutare gli automobilisti rimasti intrappolati.