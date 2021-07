La Repubblica di San Marino è il primo stato europeo Covid free

Turismo "vaccinale"

In queste settimane nella Repubblica prosegue intanto il "pellegrinaggio" dei turisti vaccinali: chiunque, purché non sia italiano, può acquistare per 50 euro le due dosi di Sputnik con l'obbligo di soggiornare tre giorni per ogni seduta. Oltre 1000 le somministrazioni con prenotazioni fino a fine agosto. I cittadini di San Marino che hanno ricevuto Sputnik però non possono usufruire per ora dei vantaggi del 'green pass' europeo poiché il vaccino non è stato approvato dall'Ue.