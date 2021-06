Miami, palazzo crollato: bilancio sale a 12 morti e 149 dispersi

Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio collassato il 24 giugno. Il presidente Joe Biden, insieme alla first lady, dovrebbe arrivare sul posto giovedì. Intanto, emerge che meno di 3 mesi prima del crollo, la presidente dell'associazione del condominio aveva segnalato in una lettera che "l'importante danno strutturale"" evidenziato in un'ispezione del 2018 era "significativamente peggiorato" Condividi:

Sale a 12 morti il bilancio delle vittime accertate a causa del crollo del palazzo di 12 piani nel complesso Champlain Towers, nella zona di Surfside, nella contea di Miami-Dade (FOTO). I dispersi sono 149 e le ricerche continuano, come riferisce anche la Cnn, nonostante siano già passati 6 giorni dal collasso dell'edificio. Ieri è stata annunciata, forse già per giovedì, una visita a Surfside del presidente Joe Biden e della first lady Jill.

Il monito 3 mesi prima del crollo leggi anche Gli aggiornamenti del 27 giugno sul crollo del palazzo a Intanto, emerge che meno di 3 mesi prima del crollo del palazzo, la presidente dell'associazione del condominio Jean Wodnicki aveva ammonito in una lettera che "l'importante danno strutturale"" evidenziato in una ispezione del 2018 era "significativamente peggiorato" e che i costi delle riparazione erano aumentati del 60% a 15 milioni di dollari. A riportarlo sono i media americani, che sottolineano anche che nell'ispezione di 3 anni fa si avvisava che il danno concreto si sarebbe "moltiplicato in modo esponenziale" negli anni successivi.