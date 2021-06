Miami, palazzo crollato: continuano le ricerche dei dispersi

6/10 ©Ansa

Intanto proseguono anche le indagini per cercare di far luce sull'accaduto, su come sia stato possibile il crollo in una Florida che vanta norme edilizie tra le più stringenti d'America. E spunta un rapporto del 2018 secondo il quale l'edificio, già allora, aveva dei seri danni strutturali e necessitava di lavori per la messa in sicurezza