Corea del Nord, commento in tv su Kim "emaciato": dubbi sulla salute

La tv di Stato nordcoreana Kctv ha mandato in onda il commento di un cittadino sulla condizione "emaciata" di Kim Jong-un, in un'insolita mossa che alimenta i dubbi sulle condizioni del leader. Il raro commento pubblico sulla salute del Supremo Comandante è arrivato dopo che gli osservatori delle vicende nordcoreane hanno notato all'inizio di giugno che Kim sembrava aver perso peso in modo accentuato. "Vedere il rispettato segretario generale Kim Jong-un emaciato spezza tanto il cuore della nostra gente", ha affermato l'uomo, in una intervista trasmessa dalla Kctv venerdi' scorso, nel resoconto dei media di Seul.

La propaganda sulle immagini di Kim

Nel video, i residenti di Pyongyang sono ripresi durante la visione di un grande schermo sistemato per strada a Pyongyang con le immagini di un concerto presenziato da Kim e dei funzionari di massimo livello dopo una riunione plenaria del Partito dei Lavoratori. Gli analisti ritengono che Pyongyang stia usando l'aspetto di Kim per dipingerlo come un leader "dedito e laborioso" mentre il Paese lotta per affrontare la sua grave crisi alimentare e numerose altre sfide. La Corea del Nord ha chiuso i suoi confini a gennaio 2020 per proteggersi dalla pandemia del Covid-19, abbattendo l'interscambio commerciale con la Cina che resta il suo storico alleato e partner, mentre tutti gli operatori umanitari internazionali hanno lasciato il Paese.