Donald Trump sceglie Robert Kennedy jr. per Dipartimento della Salute

Il presidente eletto Donald Trump ha confermato su Truth di aver nominato l'ex candidato presidenziale e attivista no vax Robert F. Kennedy Jr. come segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. "Sono entusiasta - scrive sul suo social - di annunciare Robert F. Kennedy Jr. come segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (Hhs). Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche, sono stati coinvolti in inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di salute pubblica. La sicurezza e la salute di tutti gli americani - prosegue - sono il ruolo più importante di qualsiasi altro nell'amministrazione e l'Hhs svolgerà un ruolo importante nell'aiutare a garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente crisi sanitaria in questo Paese. Kennedy restituirà queste agenzie alle tradizioni della ricerca scientifica basata sui migliori standard e ai fari della trasparenza, per porre fine all'epidemia di malattie croniche e per rendere l'America di nuovo grande e sana!".