Usa, report Pentagono: su Ufo nessuna conclusione, prove insufficienti

Nell'atteso rapporto dell'intelligence degli Stati Uniti, gli 007 si dicono non in grado di fornire spiegazioni sui 144 avvistamenti di "oggetti non identificati" registrati in più di vent'anni,. Allo stesso tempo spiegano di non poter confermare (o escludere) la presenza degli alieni Condividi:

Gli Stati Uniti non hanno una spiegazione per gli oggetti volanti non identificati, gli Ufo: le indagini condotte non si sono tradotte in risultati conclusivi. Questo quanto emerge dall'atteso rapporto del Pentagono che ha esaminato 144 episodi di oggetti non identificati. Allo stesso tempo non possono confermare (o escludere) la presenza degli alieni. "Le prove - si sottolinea nel documento della Difesa - sono largamente insufficienti".

"Possibili esperimenti militari" vedi anche Il video degli Ufo nel radar della portaerei americana Omaha Quindi i 143 episodi registrati dal 2004, su un totale di 144, restano senza spiegazione. Di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia, Cina o altri Paesi con la tecnologia ipersonica. Non ci sono prove che gli episodi registrati riguardino programmi militari segreti americani, tecnologia sconosciuta russa o cinese o visite extraterrestri. Ma anche in mancanza di prove si tratta, precisa il rapporto, di spiegazioni che non possono essere scartate del tutto.