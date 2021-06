Germania, attacco col coltello a Wurzburg: almeno 3 morti e 6 feriti

Almeno 3 persone sono state uccise e sei ferite in un'aggressione a Barbarossaplatz, nel centro di Wurzburg, in Germania. La Bild riporta che l'assalitore, armato di un coltello, è stato colpito a dalle forze dell'ordine una gamba e neutralizzato, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia tedesca ha confermato che ci sono stati diversi morti e che l'aggressore è stato arrestato, assicurando che "non c'è più pericolo per la popolazione". Gli agenti hanno sottolineato che l'assalto tra i passanti è stato condotto da una sola persona perché "non ci sono prove" di altri individui coinvolti. Le aree intorno al luogo dell'attacco, Barbarossaplatz, sono chiuse, con numerosi mezzi della polizia e ambulanze presenti sul posto.