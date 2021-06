Un 32enne si trovava con i famigliari e alcuni amici alla foce del torrente Selva Spessa e si sarebbe tuffato per aiutare alcuni bimbi in difficoltà

Un 32enne è morto annegato nel Lago Maggiore a Baveno. L'uomo, di origini sudamericane, era residente nella vicina Stresa. Si trovava con i famigliari e alcuni amici alla foce del torrente Selva Spessa e si sarebbe tuffato per aiutare alcuni bimbi in difficoltà, dopodiché non sarebbe riuscito a riemergere.