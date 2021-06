California, 1,7 milioni di firme per destituire il governatore Newsom

Gavin Newsom è atteso alla prova del voto a novembre, dopo che sono state raccolte abbastanza adesioni per procedere a nuove votazioni. È la seconda volta nella storia dello Stato che una campagna per il 'recall' - una sorta di referendum sul governatore - ha successo, sui 55 tentativi effettuati

Il governatore della California Gavin Newsom è atteso alla prova del voto a novembre. Il segretario di Stato californiano ha infatti certificato che sono state raccolte abbastanza firme per procedere a nuove elezioni e, quindi, alla possibile rimozione di Newsom. È la seconda volta nella storia dello Stato che una campagna per il 'recall' - una sorta di referendum sul governatore - ha successo, sui 55 tentativi effettuati. Il primo caso risale al 2003, quando il governatore Gray Davis venne rimosso e sostituito dal repubblicano star Arnold Schwarzenegger, al termine di una campagna con più di 130 candidati.

Le critiche a Newsom

Newsom, democratico, è stato molto criticato per le restrizioni messe in atto durante la pandemia da Covid-19 che hanno fatto sì che anche l'economia e i servizi religiosi venissero drasticamente colpiti dalle norme anti-coronavirus. La California è poi tornata gradualmente alla normalità a partire dal 15 giugno, revocando gran parte delle misure messe in campo: dal distanziamento all'uso della mascherina per i vaccinati, sino ai limiti di capacità dei locali all'interno. Il governatore, intanto, ha assicurato che combatterà contro il 'recall'.