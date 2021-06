Iran, un guasto tecnico ferma la centrale nucleare di Busheher

Un guasto tecnico non meglio precisato ha costretto l’Iran a chiudere temporaneamente la centrale nucleare di Bushehr. La notizia era stata diffusa prima dalle televisione di strato e poi ufficializzata dall’Organizzazione iraniana per l'energia atomica che ha confermato lo stop. L'impianto è stato temporaneamente spento e disconnesso dalla rete elettrica. Questo forse a seguito dei ripetuti blackout che hanno colpito nei giorni scorsi il Paese.

Tra blackout e terremoto

Per cercare di arginare il problema era arrivato un appello da parte della compagnia elettrica nazionale che chiedeva a tutti gli Iraniani di risparmiare energia durante le ore di punta, a causa delle alte temperature di questi giorni e lavori di ristrutturazione in corso nella centrale. Come se non bastasse la la provincia di Bushehr lo scorso aprile era stata stata colpita da un terremoto di magnitudo 5,9 che non aveva però, almeno secondo le autorità, creato danni alla centrale nucleare.