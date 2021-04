Iran, individuato responsabile attacco sito nucleare Natanz: è fuggito

Lo ha riferito la tv di Stato di Teheran, precisando che il sospettato "ha lasciato l'Iran prima" dell'attacco di domenica scorsa per il quale è accusato. In seguito all'incidente l'Iran aveva parlato di "terrorismo nucleare" da parte di Israele, accusandola del "sabotaggio"

E' stato identificato l'uomo responsabile dell'esplosione avvenuta l'11 aprile al sito nucleare di Natanz, in Iran. Lo ha riferito la tv di Stato di Teheran, precisando che il sospetto "ha lasciato l'Iran prima" dell'attacco di domenica scorsa per il quale è accusato. "I passi necessari e legali per il suo arresto e ritorno in patria sono in corso", ha aggiunto l'emittente. Si tratta del 43enne Reza Karimi, per il quale l'Iran ha richiesto un mandato di arresto all'Interpol. La tv ha mostrato una foto dell'uomo, sostenendo che sia nato nella città di Kashan.