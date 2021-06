Covid Usa, Biden: "Somministrati 300 milioni di vaccini in 150 giorni"

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che "il 65% della popolazione adulta" americana "ha ricevuto almeno una dose". Ma ha aggiunto: "Il Covid resta una minaccia, vaccinatevi ora". "Il virus è in ritirata e l'America comincia a sembrare di nuovo l'America", si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca

Trecento milioni di vaccini in 150 giorni. È questo il risultato raggiunto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dal giorno del suo insediamento, un traguardo da lui stesso annunciato durante un discorso alla Casa Bianca: "Il 65% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose". Biden aveva promesso 100 milioni di vaccini in 100 giorni, e ha sottolineato di aver superato le attese, nonostante lo scetticismo circolato sulla sua promessa. Poi ha avvertito: "Il Covid resta una minaccia, vaccinatevi ora". "Grazie alla strategia anti Covid del presidente Joe Biden, il virus è in ritirata e l'America comincia a sembrare di nuovo l'America", ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota poco prima dell’intervento ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

I non vaccinati rischiano la vita, soprattutto con la diffusione delle nuove varianti di coronavirus, ha detto Biden esortando gli americani a vaccinarsi. Poi ha spiegato di ritenere improbabile che gli Stati Uniti possano tornare in lockdown per la variante Delta, invitando tutti a immunizzarsi per poter celebrare la festa dell'Indipendenza del 4 luglio anche come indipendenza dal virus. Per questa data Biden spera di centrare il traguardo del 70% della popolazione adulta vaccinata con almeno una dose.