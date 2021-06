Oggi a Bruxelles il vertice Nato. Sul tavolo i dossier Cina e Russia

Alle 13 il summit dell'Alleanza Atlantica. Il segretario generale Stoltenberg: “La Cina non è il nostro nemico”, ma bisogna "affrontare insieme le sfide che la sua ascesa pone alla nostra sicurezza". Sulla Russia: “Le nostre relazioni sono al punto più basso dalla fine della Guerra fredda per le sue azioni aggressive”. Sul vertice: “Oggi condivideremo agenda ambiziosa, ‘Nato 2030’, in cui per la prima volta avrà un ruolo importante la sicurezza climatica. Apriamo un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche” Condividi:

Si tiene oggi a Bruxelles il vertice della Nato. Sul tavolo, anche il dossier Pechino. La Cina “non condivide i nostri stessi valori" di democrazia e diritto, ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando con la stampa prima del summit dell'Alleanza Atlantica. “Non stiamo entrando in una nuova Guerra fredda e la Cina non è il nostro avversario, non il nostro nemico”, ha aggiunto. Ma, ha spiegato, bisogna "affrontare insieme, come alleanza, le sfide che l'ascesa della Cina pone alla nostra sicurezza".

Tra i temi sul tavolo, Cina e Russia leggi anche La Cina attacca il G7: "Manipolazione politica e interferenze" Con la Cina siamo impegnati sui cambiamenti climatici e sul controllo degli armamenti, ma “la sua struttura militare e il suo comportamento" finalizzato ad "aumentare la sua influenza pongono delle sfide all'Alleanza Atlantica", ha detto ancora Stoltenberg. Tra i temi al centro del vertice anche il dossier Russia. "Le nostre relazioni sono al punto più basso dalla fine della Guerra fredda, a causa delle azioni aggressive della Russia", ha spiegato Stoltenberg. Ma ha rimarcato come la Nato non abbandonerà la via del dialogo: "Il dialogo non è segno di debolezza, ma di forza".