Cybersecurity, nasce l’Agenzia nazionale: atteso via libera da Cdm

Si chiamerà Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) l’arma del governo per proteggere reti e infrastrutture italiane da attacchi hacker sempre più numerosi e sofisticati. Il Decreto Legge che la istituisce riscrive la governance della cybersecurity in Italia, definisce gli obiettivi, la struttura e il funzionamento dell’Acn e potrebbe essere discusso già nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri.

La bozza del decreto

Della bozza del decreto legge sull'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si è occupata l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica ed ex capo della Polizia Franco Gabrielli. L'Anc sarà pubblica e incardinata nella Presidenza del Consiglio sotto l'Autorità delegata. L'Agenzia verrà posta dunque fuori dall'intelligence e sarà una personalità giuridica di diritto pubblico. Avrà una dotazione iniziale di circa 300 persone per raggiungere nel cinquennio, cioè nel 2027, le 800 unità. A guidarla sarà una figura scelta dal governo che resterà in carica per 4 anni rinnovabili per altri quattro. L'Agenzia farà parte degli apparati legati alla sicurezza nazionale ma non del Dis presieduto da Elisabetta Belloni. Secondo quanto anticipato da Gabrielli, l’obiettivo sarebbe infatti quello di non appesantire il Dipartimento e accogliere sia le priorità del settore pubblico che quelle del settore privato. La sua attività verrà posta sotto il controllo del Copasir.