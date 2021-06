G7, stasera incontro bilaterale tra Joe Biden e Mario Draghi

Dopo l’apertura del summit, avvenuta ieri in Cornovaglia, fonti italiane confermano il colloquio alle 19.35 ore italiane. Lo stesso capo del governo, nel suo intervento di esordio in un vertice tra le maggiori potenze mondiali, ha usato toni ottimistici parlando di un "buon periodo per l'economia"

È in programma in serata, a margine del G7 che si svolge in Cornovaglia, un colloquio bilaterale tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. A confermarlo sono fonti italiane, secondo le quali l'incontro è in agenda alle 18.35 inglesi, le 19.35 in Italia. Lo stesso capo del governo ha parlato di "buon periodo per l'economia", aggiungendo che la "ripresa ha avuto un forte picco" e rivendicando la bontà delle "politiche attuate durante la fase più acuta della pandemia, che si sono mostrate corrette".