La Regina Elisabetta cerca 3 chef entro l'8 giugno: selezioni aperte

La Casa Reale vuole assumere due "Demi Chef de Partie" (di cui uno per la pasticceria) e uno "Chef de Partie", ovvero colui che dirige un gruppo di cuochi specializzati in specifiche mansioni

Dovranno viaggiare, occuparsi di pranzi, cene, eventi regali di tutte le residenze della Corona Britannica. I tre nuovi chef (di cui è in cerca la Casa Reale) saranno parecchio impegnati. Certo, prima bisogna trovarli. Ed è per questo che si sono aperte le selezio per aspiranti "Royal Chef" di tutto il mondo. Lavoreranno molto, ma avranno un contratto a tempo indeterminato, full time 5 giorni su 7, un salario "competitivo" (come si legge sugli annunci), 33 giorni di ferie ogni anno e la possibilità di vivere a palazzo, risparmiando così i soldi dell'affitto.