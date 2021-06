70 anni di regno: è tutto pronto per la festa della Regina Elisabetta

Sarà a giugno 2022, tra un anno, eppure è già tutto pronto: i festeggiamenti per i 70anni di regno della regina Elisabetta, la prima tra i sovrani britannici, a raggiungere questo traguardo. Il programma è già stato reso pubblico. La prima di tutte le cerimonie sarà la parata con 1400 soldati e 200 cavalli. Al termine di questa, tutta la famiglia reale sarà immortalata sul balcone di palazzo. Subito dopo, la cerimonia di ringraziamento nella cattedrale di St Paul.

Grandi star in concerto

Come per il 60esimo anniversario di Elisabetta ci sarà un concerto, il Platinum Party. Sono attese star della musica inglese come nove anni fa, quando suonarono Elton John e Paul McCartney. La festa in tutto il paese inizierà a febbraio 2021, ma le celebrazioni vere e proprie saranno a giugno e dureranno quattro giorni, dal giovedì alla domenica. E domenica, appunto, ci sarà anche il Big Jubilee Lunch, un pranzo offerto in tutto il Regno Unito mentre i giardini di Buckingham Palace e le strade attorno al palazzo reale ospiteranno 5000 fra artisti di strada, attori e musicisti.