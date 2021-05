Covid, anche Kate Middleton si vaccina e posta la foto: "Grata"

"Enormemente grata a tutti quelli che portano avanti le vaccinazioni, grazie per tutto quello che state facendo". Così la Duchessa di Cambridge Kate Middleton ha accompagnato la fotografia scattata mentre riceveva la prima dose di vaccino anti-Covid, al museo della Scienza di Londra. Un messaggio postato sui social, per ringraziare il personale sanitario e non solo per la campagna vaccinale nel Regno Unito.

I vaccini nella Royal Family

Suo marito, il principe William, aveva ricevuto la prima dose lo scorso 20 aprile, mentre la 95enne Regina Elisabetta ha ricevuto la seconda il 1 aprile. I vaccinati con almeno una somministrazione nel Regno Unito sono oltre 38 milioni, con una popolazione di 66 milioni.