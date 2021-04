Regno Unito, la Regina ha ricevuto la seconda dose di vaccino

Lo scrive stamane il tabloid Sun, ricordando che la sovrana britannica aveva avuto la prima dose il 9 gennaio assieme al 99enne principe consorte Filippo. In seguito la prima iniezione era stata somministrata pure all'erede al trono Carlo e alla moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia

Alla vigilia del suo 95esimo compleanno (il prossimo 21 aprile), la regina Elisabetta ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. La sovrana è ricomparsa ieri in pubblico durante una cerimonia in onore del centenario dell’aeronautica militale australiana dopo cinque mesi di isolamento cautelare nel castello di Windsor. La regina aveva ricevuto la prima dose lo scorso 9 gennaio. Con lei il principe consorte Filippo, 99 anni. Anche l’erede al trono Carlo e la moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, sono stati vaccinati ( CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG ).

Il messaggio della Regina

La sovrana, con un raro messaggio pubblico, aveva esortato i britannici a immunizzarsi perché, aveva detto, “è doveroso pensare agli altri prima che a sé stessi”. La dichiarazione, diffusa da Buckingham Palace, era stata registrata durante un videocollegamento con i responsabili delle macchina vaccinale messa in moto nelle 4 nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) che Elisabetta II ha voluto personalmente ringraziare. Nel corso del colloquio “the Queen” ha raccontato la sua esperienza, sottolineando di non aver "avvertito male per nulla" al momento dell'iniezione, semmai d'essersi sentita "protetta".