Aereo dirottato, arrestata anche compagna dell'oppositore bielorusso

La fidanzata di Roman Protasevich è una cittadina russa di 23 anni, che sta frequentando l'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius. Convocati per oggi e domani a Bruxelles, i leader dei 27 discuteranno di "possibili sanzioni" dell'Ue contro la Bielorussia. Gli Usa ne chiedono l'immediato rilascio

Insieme al giornalista oppositore in esilio, Roman Protasevich, fermato ieri in seguito al dirottamento di un aereo di linea Ryanair costretto ad atterrare a Minsk, le autorità bielorusse hanno arrestato almeno un altro passeggero. Come riferisce il servizio russo della Bbc, è stata arrestata la sua ragazza, una cittadina russa di 23 anni, Sophia Sapega, che sta frequentando un master all'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell'ambito del programma di Diritto Internazionale e dell'Ue.

"Anche la fidanzata di Roman Protasevic è stata arrestata e trattenuta sullo stesso volo", scrive il canale Twitter dell'opposizione bielorussa Belarus Free Theatre. Il tweet aggiunge che non ci sono "informazioni su dove si trovino o in quali condizioni siano".