La Bielorussia dirotta un volo Ryanair "per arrestare un dissidente"

Dopo l'atterraggio a Minsk, l'oppositore politico in esilio Roman Protasevich è stato fermato dalle forze dell'ordine locali. Da tempo nel mirino del premier Lukashenko, era stato inserito nell'elenco delle "persone coinvolte in attività terroristiche". Tikhanovskaya: "Ora rischia la pena di morte". Le istituzioni europe compatte: episodio "assolutamente inaccettabile, grande preoccupazione"

Un Boeing 737 di Ryanair proveniente da Atene (Grecia) e diretto a Vilnius (Lituania) è stato "dirottato" a Minsk (Bielorussia) per motivi di sicurezza. Una volta atterrato, il passeggero Roman Protasevich - voce dell'opposizione bielorussa in esilio e da tempo nel mirino del premier Alexander Lukashenko - è stato arrestato. Il giornalista ed ex-direttore del canale indipendente Nexta era stato inserito dalle autorità locali nell'elenco delle "persone coinvolte in attività terroristiche". L'episodio è stato duramente condannato dalle istituzioni europee, che hanno chiesto l'immediato rilascio di "tutti i viaggiatori" - compreso Protasevich - e relativi chiarimneti. L'aereo, ha reso noto la Commissione europea, è ripartito con gli altri 170 passeggeri alla volta della Lituania.

Il Boeing 737 di Ryanair fermo all'aeroporto di Minsk - ©Getty