Bielorussia, ong: oltre 1.100 arresti nelle proteste contro Lukashenko

Manifestazioni non autorizzate in tutto il Paese, nella capitale Minsk intervengono i mezzi speciali e scattano le manette. Detenzioni anche a Gomel, Svetlogorsk, Novogrudok, Bobruisk, Grodno, Pinsk, Brest, Novopolotsk, Baranovichi, Mogilev, Osipovichi, Zhlobin, Molodechno e Ivye

Oltre 1.100 partecipanti alle proteste non autorizzate in Bielorussia contro il governo Lukashenko sono stati arrestati il 15 novembre in Bielorussia. Lo sostiene il centro per i diritti umani Viasna, citato da Interfax.