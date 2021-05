Usa, studentesse troppo scollate. Scuola ritocca foto dello yearbook

Nelle foto scattate per l'annuario erano troppo scollate. Almeno a detta dei responsabili della Bartram Trail High School di Saint Agustine, in Florida , che hanno deciso di ritoccare con Photoshop le immagini di circa 80 studentesse aggiungendo qualche centrimetro di stoffa sopra il torace. Il tutto senza nemmeno interpellare le dirette interessante. Confrontando il prima e il dopo degli scatti, si vede l'area della scollatura visibilmente ritoccata e coperta in modo da apparire meno esposta.

Un nuovo rigido dress code

Secondo la portavoce del distretto scolastico locale, Christina Langston, le modifiche si sono rese necessarie perché le foto non erano in linea con il dress code, ossia l'abbigliamento richiesto per gli studenti. I genitori delle studentesse coinvolte hanno protestato, evocando pressioni e stress causate dalla scuola. La Bartram Trail High School aveva già fatto discutere qualche settimana fa quando aveva rivisto il dress code per gli allievi, prendendo di mira soprattutto le ragazze, alle quali era stato chiesto di sollevare le braccia in modo da accertare che non ci fosse alcun area scoperta all'altezza dell'addome.