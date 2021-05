'Ndrangheta, arrestato in Brasile il boss Rocco Morabito

Il superlatitante della 'ndrangheta, Rocco Morabito, è stato catturato in Brasile in una operazione internazionale effettuata dai Ros con polizia, Dea, Fbi, Interpol e polizia federale brasiliana. Rocco Morabito, ricercato dal 2019, quando era evaso da un carcere uruguayano, era il numero due, dopo Matteo Messina Denaro, della lista del ministero dell'Interno dei 10 latitanti più pericolosi e ricercati. Morabito era il principale punto di riferimento dei cartelli del narcotraffico e gli investigatori hanno seguito le sue tracce lungo tutto il Sudamerica. Esponente di spicco della cosca Morabito- Bruzzaniti-Palamara di Africo Nuovo (RC) e affiliato alla locale di Volpiano (To), il boss è destinatario di più sentenze di condanna per reati associativi e in materia di traffico di stupefacenti.