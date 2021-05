Falcone, Mattarella a Palermo: “La mafia esiste ancora”

Il presidente della Repubblica è poi recato alla caserma Lungaro a Palermo per partecipare alla commemorazione delle vittime della strage di Capaci nella quale persero la vita, oltre a Falcone e la moglie Francesca, gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. Insieme al capo della polizia di Stato il prefetto Lamberto Giannini è stata deposta una corona di alloro nell'ufficio scorte della caserma dove c'è la lapide che ricorda i caduti degli attentati di Capaci e via D'Amelio. Svelata la teca contenente i resti della Fiat Croma, la 'Quarto Savona 15', dal nome della sigla radio attribuita agli uomini della scorta di Giovanni Falcone.

“È sempre di grande significato ritrovarsi nell'aula bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia", ha detto il Capo dello Stato. "O si è contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative. La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. È necessario tenere sempre l'attenzione alta e vigile da parte dello Stato – ha proseguito Mattarella – Sentimenti di contrapposizione, contese, polemiche all'interno della magistratura minano il prestigio e l'autorevolezza dell'organo giudiziario. La credibilità della magistratura e la capacita di riscuotere fiducia è imprescindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica: gli strumenti non mancano, si prosegua a fare luce su ombre e sospetti, si affrontino in maniera decisiva i progetti di riforma", ha affermato il presidente della Repubblica. "La mafia, diceva Antonino Caponnetto, teme la scuola più della Giustizia, l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Un'organizzazione criminale, che ha fatto di una malintesa, distorta e falsa onorabilità il suo codice di condotta, in questi ultimi decenni ha perduto terreno nella capacità di aggregare e di generare, anche attraverso il terrore, consenso e omertà tra la popolazione La mafia, può essere definitivamente sconfitta, realizzando così la lucida profezia di Giovanni Falcone", ha Concluso Mattarella

Le celebrazioni in Sicilia

Il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il Capo della polizia, Lamberto Giannini, hanno deposto una corona d'alloro alla Stele commemorativa di Capaci, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo vittime. Invece, al porto di Palermo le celebrazioni si sono aperte con l'inno di Mameli, eseguito dall'orchestra degli studenti del magistrale Regina Margherita. Presente il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi. Per il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni in vigore per l'emergenza Covid, non è stato possibile organizzare l'arrivo delle navi della Legalità con i ragazzi delle scuole di tutta Italia.

Miccichè: “Non so se tutte queste passerelle hanno un senso”

"Che ancora si tenga alto il livello della memoria è assolutamente corretto, non so se tutte queste passerelle hanno un senso - ha detto Miccichè a margine della celebrazione - Vedo l'impegno con cui Maria Falcone e altri si adoperano, ma forse a partire dal prossimo anno bisognerebbe cominciare a pensare a qualcosa di diverso: un convegno, o una lezione di storia", ha affermato il leader di Forza Italia in Sicilia. "La memoria va mantenuta, per carità, ma le solite passerelle, uguali tutti gli anni – ha aggiunto Micciché – Cominciano a essere meno utili di quanto non fossero una volta. Nessuna polemica però, sono felice di essere qua. Bisogna studiare qualcosa di diverso, altrimenti rischia di diventare una cosa ripetitiva che poi finisce col perdere l'importanza quando invece, l'importanza, è altissima tuttora. Forse meglio insegnare ciò che è successo piuttosto che fare la passerella".