Treccani pubblica la tesi di laurea di Giovanni Falcone

Il volume, realizzato in collaborazione con l'Archivio storico dell'Università degli Studi di Palermo e con un contributo della Federazione siciliana della Banca di credito cooperativo, è corredato da commenti di studiosi che contribuiscono a tratteggiare la figura di Falcone quale giurista e che ne ricordano aneddoti del periodo studentesco. L'opera ha lo scopo non solo di celebrare l'illustre magistrato ucciso dalla mafia, ma, principalmente, di evidenziarne lo spessore della cultura giuridica, della poliedricità della sua formazione e dell'impegno professionale, in sintesi della cifra del giurista, passata, spesso, in secondo piano rispetto al rilievo assunto dal giudice palermitano sul piano civile ed etico.

I contributi al volume

Ad accompagnare lo scritto ci sono anche i contributi del rettore dell'Università palermitana Fabrizio Micari, del presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca e di Guido Corso, professore emerito di diritto amministrativo nell'Università Roma Tre e collega universitario di Falcone. Seguono un'analisi degli scritti di Falcone ricostruita da Giovanni Fiandaca e un profilo biografico tratteggiato da Salvatore Lupo, professori rispettivamente di diritto penale e di storia contemporanea all'Università di Palermo. Infine, la bibliografia ragionata sull'istruzione probatoria nel giudizio amministrativo è affidata a Sebastiano Corso, già ricercatore presso la Fondazione Falcone.

Cartabia: “Preziose riflessioni su caratteristiche fondamentali del processo”

"È l'impostazione metodologica impressa dal giovane Giovanni Falcone alla sua analisi a portarlo - scrive Cartabia nell'introduzione - a elaborare preziose riflessioni di carattere generale sulle caratteristiche fondamentali del processo".

Maria Falcone: “In questo lavoro c’è l’approccio critico tipico di Giovanni”

"Ho ritrovato in questo lavoro l'approccio critico tipico di Giovanni - scrive la sorella Maria Falcone, presidente dell'omonima Fondazione, che ha curato il ricordo degli anni universitari del fratello -. È utile scorrere questo centinaio di pagine per scoprire e trovarvi molti aspetti del suo modo di essere e di pensare".