Myanmar, Aung San Suu Kyi in tribunale a 3 mesi dal colpo di stato

“Il partito estromesso esisterà fino a quando esisterà il popolo", ha detto in aula il premio Nobel per la pace. La leader birmana è accusata di istigazione alla sedizione

Aung San Suu Kyi, è apparsa in pubblico in un'aula di tribunale, per la prima volta da quando il suo governo è stato rovesciato dai militari nel colpo di stato del 1 febbraio.

In buone condizioni di salute

La leader birmana ha assicurato che il suo partito, la Lega per la Democrazia - che la giunta militare vuole disciogliere - rimarrà in piedi "finché il popolo esiste". "Si augura che il suo popolo stia bene e ha detto che la Lega nazionale per la democrazia esisterà finchè il popolo esiste, perché è stata fondata per il popolo", ha riferito l'avvocatessa che l’assiste, Min Min Soe. Secondo la sua legale Suu Kyi è apparsa in buona salute e "sta pregando perché tutti stiano bene".