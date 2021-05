Myanmar, 800 vittime da inizio delle proteste

Lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. Gli scontri e le violenze nel Paese non si fermano: quasi 400 organizzazioni presenti in Birmania hanno chiesto all'Australia di imporre sanzioni sui leader della giunta

Le violenze in Myanmar non si arrestano: Il bilancio dei morti accertati dall'inizio delle proteste anti golpe ha superato le 800 vittime, come riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. Sono tornati nelle strade i manifestanti: a Mandalay hanno ricordato al mondo intero che sono trascorsi più di 100 giorni da quando un colpo di stato militare ha rovesciato il governo eletto del paese.

Studenti e insegnanti uniti, ma anche molti attivisti e giovani hanno marciato nella township di Pyigyidagun, nel sud di Mandalay. Reggevano le bandiere della Lega nazionale per la democrazia e salutavano con tre dita lampeggianti in segno di sfida alla giunta militare. Un testimone oculare che ha filmato il video ha detto che le forze di sicurezza in borghese hanno successivamente circondato i manifestanti, arrestando 30 persone e sequestrando veicoli.