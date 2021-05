New York, lezioni di porno a scuola, genitori in protesta

Lezioni di porno in classe: alla Columbia Grammar Preparatory School di Manhattan spunta un nuovo corso che mette in allarme i genitori degli studenti. La nuova materia, come riporta il New York Post, è stata inserita senza che le famiglie fossero informate. Inizialmente si pensava si trattasse semplicemente di lezioni di educazione sessuale, ma i contenuti forti hanno fatto scattare la protesta dei genitori verso il prestigioso istituto frequentato dai loro figli.