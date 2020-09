Sex Education, il cast sul set della terza stagione. VIDEO

approfondimento

Netflix ha pubblicato un video sul proprio profilo Twitter, presentando alcuni dei principali membri del cast: Gillian Anderson (Jean Milburn), Asa Butterfield (Otis Milburn), Chris Jenks (Steve Morley), Connor Swindells (Adam Groff), Jojo Macari (Kyle), Tanya Reynolds (Lily Iglehart) e Allistair Petrie (Michael Groff).

A questo novero si aggiungeranno, nel corso dei lavori sul set, anche i seguenti nomi, tra gli altri:

Ncuti Gatwa: Eric Effiong

Emma Mackey: Maeve Wiley

Kedar Williams-Stirling: Jackson Marchetti

Aimee Lou Wood: Aimee Gibbs

Mikael Persbrandt: Jakob Nyman

Patricia Allison: Ola Nyman

Il video è molto spontaneo e divertente. Gillian Anderson dà il via ai giochi, spiegando ai fan di star preparando il tutto per “Sex Education 3”. Sistema le luci per inquadrarsi al meglio e poi scoppia a ridere, definendo i suoi capelli ancora in versione lockdown. Asa Butterfield invece sfoggia un pizzetto, che dovrà sparire una volta giunto sul set. Porta dunque con sé un rasoio e, dopo aver salutato i suoi gatti, porta via uno zaino e alcuni giochi da tavola. Tutti preparano la propria valigia in maniera assurda, inserendo “lo stretto necessario”. Anderson si diverte a mostrarsi in versione incinta, mentre Chanel Kular si sottopone a un lungo processo in sala trucco.