Hollywood formalizzerà il ruolo del "coordinatore di scene intime"

La Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, il sindacato americano che rappresenta circa 160.000 attori cinematografici e televisivi, giornalisti e personalità legate allo schermo, ha rivelato l'intenzione di inaugurare un programma e un registro professionale rivolto a un nuovo ruolo fondamentale dei set cinematografici e televisivi: quello del coordinatore di scene intime.



Secondo quanto riportato da Variety, SAG-AFTRA (questo l'acronimo del sindacato statunitense) ritiene necessario questo nuovo ruolo professionale per tutelare gli attori e le attrici sul set ed evitare che possa accadere qualsiasi tipologia di molestia sessuale.



Già dal 2019 si parla di questa nuova professione volta a coordinare le scene di intimità sui set. Nel gennaio 2020 sono state stilate anche le linee guida per i coordinatori delle scene intime, inclusi i metodi standard per comunicare con gli attori prima di passare al ciak di scene esplicite in materia di nudità, intimità e sesso.