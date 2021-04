Regno Unito, la campagna per il sesso over 70. VIDEO

L'iniziativa è dell'associazione Relate, per contrastare il luogo comune che dopo una certa età non si possa più fare sesso. I poster giganti, in bianco e nero, stanno tappezzando le fermate bus e metro di Londra

Riflettori puntati sull'invisibile: sesso e intimità negli ultimi anni di vita. E' l'obiettivo della campagna Let's Talk The Joy of Later Life Sex, promossa da Relate, società britannica che fornisce supporto e consulenze alle relazioni di individui o coppie del Regno Unito. In collaborazione con il fotografo inglese Rankin, ecco una serie di scatti che immortalano l'amore dai 70 anni in su. Su mega poster, che tappezzano da giorni le fermate di bus e metro della City, protagonisti sono cinque coppie e una donna, ritratti nei loro momenti più intimi. L'idea nasce per rompere un tabù: che le persone anziane "non dovrebbero, non potrebbero e non vorrebbero fare sesso ed essere intime", affermano i promotori dell'iniziativa.