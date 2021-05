Usa, Biden riceverà la famiglia di George Floyd a un anno dalla morte

In attesa della comunicazione della pena all'ex agente Derek Chauvin, ritenuto colpevole di aver soffocato il 46enne afroamericano durante l'arresto, il presidente incontrerà i suoi parenti alla Casa Bianca il 25 maggio. Intanto al Congresso si sta negoziando su una riforma della polizia

Il presidente americano Joe Biden riceverà la famiglia di George Floyd alla Casa Bianca martedì 25 maggio, in occasione del primo anniversario della sua morte, avvenuta mentre veniva arrestato dalla polizia a Minneapolis (CHI ERA). La Casa Bianca non ha ancora confermato l'agenda ufficiale del presidente per la prossima settimana, ma i principali media americani anticipano l'incontro di Biden con i parenti di Floyd. L'anniversario coincide con i negoziati al Congresso degli Stati Uniti per promuovere una riforma della polizia.

La riforma della polizia in stallo leggi anche Usa Weekly News, Biden su processo Floyd: passo avanti contro razzismo La riforma della polizia è però ferma al Congresso, dove le trattative sono da giorni ormai in fase di stallo. L'obiettivo di approvarla per il 25 maggio, come auspicato da Biden, è difficile e quasi impossibile nonostante le pressioni e le fughe in avanti dei singoli Stati. In attesa di regole federali, la procuratrice di New York Letitia James ha infatti proposto una stretta sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine: può esserci solo come "ultima risorsa estrema" dopo che tutte le altre alternative sono state provate.

L'attesa per la pena all'agente Derek Chauvin

leggi anche Morte Floyd: sentenza ex agente Derek Chauvin sarà emessa 16 giugno Floyd, 46 anni, afroamericano, morì la sera del 25 maggio a Minneapolis, Minnesota, nel corso di un arresto da parte della polizia. Uno degli agenti, Derek Chauvin, lo tenne immobilizzato a terra, premendo il ginocchio sulla sua nuca per più di nove minuti. L'ex poliziotto, 45 anni, è attualmente in carcere. Il 20 aprile è stato ritenuto colpevole da una giuria popolare di tre reati, per i quali rischia fino a 70 anni di prigione. Il giudice dovrebbe comunicare la pena il 16 giugno.